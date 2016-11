Bräunlingen Schinkenspeck nach Uromas Rezept

Bräunlingen. Feste Vereinstermine wiederholen Jahr für Jahr viele Vereinsaktivitäten bis hin zu Ausflügen und kulturellen Anlässen, doch dass dazu die jährliche Schlachtung eines Schweines und danach die fachmännischen Verarbeitung gehört, das dürfte in Bräunlingen einmalig sein.

Schlachtung gehört zum Vereinsleben dazu

"Die Schlachtung eines Schweines, das gehört zu unserem Vereinsleben traditionell Jahr für Jahr mit dazu", betont Matthias Schmid, Chef der Bräunlinger Rieswellemacher, die über die Fasnettage in das Häs der Urhexen schlüpfen. "Wir schlachten vor Ort im ehemaligen Straub-Firmengebäude ein Schwein und sorgen so für unseren Proviant für die Vereinsfestivitäten das Jahr über, auch in unserem Vereinsraum auf dem Gelände der Firma MEZ und an Kilbig", sagt Schmid. Zwei Metzger sorgten für die sachgemäße Verarbeitung des Schweines. Ein Tierarzt überwachte die Schlachtung.