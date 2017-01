Bräunlingen Schachclub blickt auf 50 Jahre

Vorsitzender Uwe Majer erinnerte in Stichworten an das zurückliegende Vereinsleben und hob dabei die beiden badischen Schachkonkresse 1969 und 1973 in der Stadthalle mit je über 500 Turnierspielern hervor. Auch Stadtmeisterschaften wurden früher mit großer Teilnehmerzahl ausgetragen. Derzeit hat der Schachclub 30 Schachspieler im Alter von zwölf bis 80 Jahren. Die erste Mannschaft spielt momentan in der Bereichsliga, die zweite in der Bezirksklasse, wobei Fahrten bis nach Pfullendorf oder Meßkirch anstehen. Dabei dauert ein Spiel bis zu sechs Stunden mit acht Mannschaftsspielern, von denen jeder eine Partie spielt. 17 Jahre gehörte die erste Schachmannschaft der überregionalen Landesliga an.

"Wir freuen uns darüber, dass wir mit Edgar Koch, Franz Brugger, Bruno Walker und Otto Brugger noch vier Gründungsmitglieder beim Jubiläumsabend begrüßen können", sagte Uwe Majer, der auch an die unterschiedlichen Spiellokale der letzten Jahre erinnerte. Aktuell spielen die Schachteams im Obergeschoss des Vereinshauses.

Bürgermeisterstellvertreter Lorenz Neininger und der Vorsitzende des Schachbezirks Schwarzwald, Bernd Fugmann aus Bräunlingen, lobten bei ihren Grußworten das gute Vereinsgefüge des Bräunlinger Schachclubs, der auch erfolgreich versuche, Jugendliche für das königliche Spiel zu begeistern. Im Städtedreieck gebe es nur in Bräunlingen und Donaueschingen Schachclubs.