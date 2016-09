Bräunlingen Sanierung des Mühlentors hat Priorität

Ein weiterer wichtiger Punkt wird die gewerbliche Weiterentwicklung der Stadt Bräunlingen sein, wobei dabei die geplanten Gewerbegebiete Niederwiesen und Gießnau eine große Rolle spielen werden. Einen breiten Raum wird auch die Fortführung der Stadtsanierung in der Kirchstraße einnehmen, für die derzeit Architekt Tilman Schalk aus Stuttgart die Planung erarbeitet. "Diese wird dann im Gemeinderat diskutiert. Sollte diese als Arbeitsgrundlage akzeptiert werden, dann möchte ich diese auch in der Bürgerversammlung vorstellen", sagt Bürgermeister Jürgen Guse zum Thema Kirchstraßen-Sanierung. Nach dem Kelnhof- und Zähringerstraßenbereich wäre die Kirchstraße der vierte Sanierungsabschnitt im Kernstadtbereich. Dort bieten die großen Vorhöfe vor den Häusern gute Planungsvoraussetzungen, doch die finanziellen Mittel müssen vorhanden sein, da unter anderem die dringende Sanierung des Bräunlinger Wahrzeichens, des Mühlentors, mit Kosten von rund 800 000 Euro hohe Priorität hat. "Selbstverständlich wird bei der Bürgerversammlung die Möglichkeit bestehen, zu anderen Themen der Stadt Bräunlingen nachzufragen oder Anregungen vorzutragen", so Guse.