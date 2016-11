Bräunlingen Runder Tisch wird fortgesetzt

Bräunlingen. Auch auf die aktuell schwierige Lage der Landwirtschaft sowie die teilweise schlechten Erlöse wurde hingewiesen. Dazu gab Edeltraud Hofacker vom Vorstand der Bezirkslandfrauen etliche Denkanstöße für das Kaufverhalten. Sie forderte alle Landfrauen dazu auf, sich solidarisch zu zeigen und meinte, "wenn wir gerechte Preise für die Erzeuger wollen, dann müssen wir auch bereit sein dafür etwas mehr zu zahlen". Anhand einiger aktueller Beispiele, auch bei Milcherzeugnissen, erläuterte sie, dass es wichtig sei, auf die Regionalität zu achten.

Zuvor hatten die Landfrauenansprechpartnerinnen Heidrun Suchalla und Erika Maier das Bezirksjahr Revue passieren lassen.Sie erwähnten besonders den Familientag in der Feldner Mühle, der auch für die Kinder viel Abwechslung brachte. Ein Betrag von 4363 Euro als Erlös konnte gespendet werden.

Der runde Tisch für einen Austausch der Landfrauen in entspannten Atmosphäre soll auch in 2017 wieder angeboten werden. Dabei geht es in erster Linie um das Kennenlernen und um den Fortbestand des Bezirkes Donaueschingen.