Bräunlingen Rund 1100 Interessierte in der Halle

Bräunlingen. Schon kurz nach 18 Uhr strömten die ersten Interessierten in das Bräunlinger Vorzeigeobjekt. Schnell war der untere Teil der Stadthalle voll belegt und auch auf der Bühne war bald kein Platz mehr frei, so dass etliche Besucher mit einem Stehplatz vorliebnehmen mussten. Rund 1100 Besucher lauschten schließlich den Bewerbern um das Amt des Bürgermeisters in Bräunlingen.

Alle Kandidaten versprechen Transparenz und Offenheit

Viele wichtige kommunalpolitische Themen wurden angesprochen, wobei viele Bürger in die Halle kamen "um sich einmal anzuhören, was die vier Kandidaten über die Zukunft von Bräunlingen zu sagen haben, und welche Fragen gestellt werden", ohne dass dabei für sie ein bestimmtes Thema in Vordergrund stand. Einige Themen kamen in der Veranstaltung mehrfach zur Sprache. So war es jedem der vier Kandidaten wichtig, im Rathaus für Offenheit und Transparenz zu sorgen, um es den Bürgern zu ermöglichen, das politische Geschehen in der Stadt mitverfolgen und -gestalten zu können.