Bräunlingen Roman dreht sich rund um Glasmacherei

Die Leiterin der Volkshochschule, Sabine Spieß, begrüßte auch im Namen der Büchereileiterin Angela Kohlschmidt alle Besucher. Sie freue sich, dass sie Birgit Hermann wieder gewinnen konnte. Die Autorin von Schwarzwaldkrimis war auch mit ihrem ersten Buch zu Gast. Dieses Mal stellte sie ihr viertes Buch "Die Glasmacher" vor. Birgit Hermann wurde 1962 geboren und ist im Schwarzwald mit all seinen Mythen und Sagen aufgewachsen. Sie wohnt in Titisee-Neustadt, hat drei erwachsene Kinder und ein Enkelkind und arbeitet hauptberuflich in einem Kliniklabor.

Mit ihrem ersten Buch "Die Apfelrose" stieg sie 2005 ins Autorengeschäft ein. Anfangs benötigte sie für ein Buch fünf Jahre, mittlerweile bewältigt sie es in drei. Nach ausführlichen Recherchen in Chroniken, Geschichte und alten Erzählungen kreiert sie um fundierte Tatsachen ihre Geschichte, sodass ein spannender Krimi mit historischem Hintergrund und echten Fakten entsteht. In ihrem aktuellen Buch, das im September auf den Markt gekommen ist, geht es um die Glasmacherei in Windbeutel und um alte Kloster. Zuerst gab die Autorin einen Einblick in das Glasmacherhandwerk im Schwarzwald. Glasmacher wurden in schwer zugänglichen Gebieten angesiedelt, in denen sich die Holzwirtschaft nicht lohnte. Zur Vorbereitung hatte sie erneut in alte Archive begeben und viel geforscht. So gab es den Glasvogt tatsächlich wie auch viele andere der Personen. Während sie einzelne Passagen aus dem Buch vorlas, war es mucksmäuschenstill, und selbst bei dem kurzen Einblick kam Spannung auf.

Bereitwillig beantwortete sie am Ende zahlreiche Fragen. So wollten die Zuhörer beispielsweise wissen, was nun Wirklichkeit und was Fantasie ist. Birgit Hermann erläuterte, dass neben den historischen Fakten ihrer Recherchen in der Tat vieles ihrer Fantasie entsprungen ist, wobei sie aber darauf achtete, dass sich in dem Krimi die Bräuche und Gewohnheiten dieser Zeit widerspiegeln.