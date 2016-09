Bräunlingen Renaturierung sehen Räte erst auf Rang zwei

Was wird aus dem Radweg?

Auch treibt den Ortschaftsrat die Sorge um, dass ob dieser Maßnahme der lange gehegte Wunsch nach einem Radweg entlang dieser Route nach Hausen vor Wald und Hüfingen in den Hintergrund gerät. Die Renaturierung benötige die Akzeptanz der Bevölkerung, dafür sei die bessere Entsorgung des Niederschlagswassers in diesem Bereich ebenso notwendig wie die Verwirklichung des seit Jahren gewünschten Radwegs, was allerdings nur in Absprache mit der Stadt Hüfingen möglich sein wird, so die Ansicht der Ortsverwaltung. "Für mich hat die Beseitigung der Überflutungsprobleme mit der damit verbundenen Verschmutzung der angrenzenden Wiesen Vorrang vor allem anderen", so Ortschaftsrat Rolf Schütz.

Mit beeindruckenden Bildern von der jüngsten Überflutung, die regelmäßig allerlei Unrat aus dem Regenüberlaufbecken auf die Felder spült, verdeutlichte Rolf Rosenstiel optisch den Missstand.