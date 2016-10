Bräunlingen Rathaus benötigt ein neues Dach

Bräunlingen-Mistelbrunn. Erfreut zeigte sich Ortsvorsteher Norbert Knöpfle über den Bauantrag eines jungen Ehepaares in Mistelbrunn. Hatte der Antrag zunächst Anlaufschwierigkeiten, da einige Vorgaben nicht beachtet waren, hat sich nun alles in Wohlgefallen aufgelöst. Der Bauherr hat nun seine Pläne komplett überarbeitet, sodass jetzt alles den Regelungen entspricht und der Ortschaftsrat darüber nicht einmal abstimmen musste. Alexander Misok vom Stadtbauamt erläuterte, dass der Antrag auch nicht über den Bauausschuss in Bräunlingen läuft, sondern auf dem kleinen Dienstweg abgesegnet wird, damit der Bauherr zügig beginnen kann.