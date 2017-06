Bräunlingen R(h)ein ins Schlauchboot-Abenteuer

Erneut auf ein ungewöhnliches Abenteuer einlassen wollen sich die beiden Bräunlinger "Bootsbrüder" Bernhard Hauser und Albert Frey, die ab Sonntag erneut in einem Schlauchboot den Rhein hinunter schippern wollen. Los geht es in Köln, und dann "soweit wir kommen und Lust haben".

Bräunlingen. "Bisher haben wir den Rhein von Bittelbrunn über die Gauach/Wutach über Waldshut und Basel bis in den Bereich Köln in mehreren Etappen durchfahren und wollen nun in Richtung deutscher Grenze fahren", erklärt Albert Frey die neue Abenteuertour. Im Gegensatz zur Donau, die die beiden Abenteurer ebenfalls bereits in mehreren Urlaubsetappen durchfahren haben, ist am und auf dem Rhein viel mehr los.

"Neben der Schifffahrt sind immer wieder Städte und Anlegestellen vorhanden, an denen wir auch an Land gehen können. An der Donau entlang kann es sein, das viele Kilometer kein Haus und kein Mensch zu sehen ist. Deshalb ist der Rhein lebhafter und für uns auch interessanter, jedoch muss man auch verstärkt aufpassen", so Frey weiter, der sich sehr die neue Bootstour mit Bernhard Hauser freut.