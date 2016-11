Bräunlingen-Döggingen (em). Der Männergesangverein Döggingen sucht Projektsänger für eine Konzertreise. Am 1. September 2017 startet der Männerchor für sieben Tage zu einem internationalen Gesangwettbewerb nach Albena in Bulgarien, der Heimat der Chorleiterin Yanika Hristowa. Interessenten können sich mit dem Vorsitzenden Herbert Schorp, Telefon 07707/264, in Verbindung setzen. Die Proben beginnen im Januar.