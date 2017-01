Bräunlingen Projektchor für Ostern

Initiator ist Kantor Frank Rieger, der mit der Aufführung der Messe in G und dem Magnificat die Musik des österreichischen Frühromantikers Franz Schubert in den Fokus rückt. Die in einem liedhaft-gleichstimmigen Stil vorgetragene Messe steckt voller Überraschungen und musikalischer Ideen, die auch für die Chormitglieder zu einer kurzweiligen neuen Erfahrung werden. Rieger lädt alle ein, die Spaß am Singen haben und sich schon lange mit dem Gedanken beschäftigen, in einem Chor mitzusingen, die Chance zu nutzen. Rieger garantiert den Projektsängern eine bunte und lustige Truppe. Die Proben finden jeden Donnerstag um 20 Uhr im katholischen Gemeindehaus in Bräunlingen statt. Kommen, mitsingen und sich an der Aufführung beteiligen kann jeder, der Lust auf Bereicherung seiner Freizeit hat. Der Probenstart ist am Donnerstag, 12. Januar, ein Einstieg in das Projekt ist auch noch am 19. und 26. Januar möglich.