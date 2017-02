Bräunlingen Preismaskenball feiert Comeback

Zuversichtlich stimmt dabei vor allem die zahlreiche Mitwirkung jugendlicher Nachwuchsnarren, die ihren närrischen Einfallsreichtum in elf Gruppen zum Ausdruck brachten und das Preisgericht vor schwierige Entscheidungen stellten. Einfach war dagegen die Bewertung der Einzelmasken.

Mistkäfer ohne Konkurrenz

Benno Grieshaber blieb als Mistkäfer nämlich konkurrenzlos. Da wurde die Fuchsfamilie in der Wurzelstuben-Ruine ebenso originell thematisiert wie "Freilackes neues Maskottchen" oder der Trend zum komfortablen Kochen mit dem Thermomix. Letzterer belegte den Bronzeplatz, Zweiter wurde die Gruppe "Protect the big five". Der Sieg aber ging an die Gruppe "Ausgestorbene Berufe" um die Dögginger Tanja Dorer und Michael Hägele.