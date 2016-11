Bräunlingen Planungen für das Narrentreffen

Veränderungen in der Zusammensetzung der Vereinsführung ergaben die Wahlen, die ein klares Votum für den bisherigen Zunftmeister Martin Friedrich und die stellvertretende Kassiererin Carina Ketterer ergaben, neu auf dem Posten des Schriftführers dagegen sind Sabrina Hauser Chronistin und Linda Grieshaber als ihre Stellvertreterin. Als Beisitzer wurden Simon Minzer und Heidi Burger bestätigt.

Mit der obligatorischen Narrenversammlung am Samstag, 7. Januar, startet die Zunft in die neue Saison, weitere Termine stehen mit dem Narrentreffen in Villingen am 28. und 29. Januar, am 4. und 5. Februar in Unterkirnach und am 17. und 18. Februar in Friedenweiler an.