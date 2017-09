Bräunlingen Planung für Spektakel

Das Samstagabendprogramm "Musiknacht und Budenzauber" hat sich bewährt, und auch die Feuerartisten waren ein wichtiges Werbeargument. Grundsätzlich soll der Rundgang in der Innenstadt erhalten bleiben, die Standpunkte in der Dekan-Metz-Straße, auf dem alten Schulhof und in der Mittelgasse sollen allerdings nicht mehr besetzt werden sollen.