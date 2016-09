Die zweite Pilgerwanderung der noch jungen Seelsorgeeinheit "Auf der Baar" führte am Samstag über Bräunlinger Gemarkung und bescherte allen beteiligten ein beeindruckendes Gemeinschaftserlebnis. Zu Beginn nutzten 60 Gekommene die Chance, auf Schusters Rappen die Gegend rund um die Zähringerstadt aus bislang unbekannten Perspektiven kennenzulernen. Auf dem Pilgerweg besichtigten sie die Pfarrkirchen in Waldhausen, Unterbränd und Döggingen, die einige der Pilger bislang nur von außen kannten. Das Innehalten an Wegkreuzen ermöglichte geistliche und spirituelle Momente. Die Organisatoren Lothar Rosenstiel und Wilfried Föhrenbacher gestalteten die Wegstrecke so, dass es ausreichend Gelegenheiten zu Gesprächspausen gab. Nicht zuletzt förderte die 17 Kilometer lange Pilgerstrecke das Zusammenwachsen der Seelsorgeeinheit während der Mittagsrast und dem Nachmittagskaffee. Foto: Bombardi