Bräunlingen Pflege der Eltern

Die Lösungen sind nicht so einfach wie früher

Es referiert am Dienstag, 7. November, ab 20 Uhr im katholischen Gemeindezentrum Sozialpädagoge Martin Brugger. Der Eintritt ist frei.

Viele erwachsene Geschwister stehen heute in der Verantwortung, die Betreuung oder Pflege ihrer betagten Eltern gemeinsam zu übernehmen. Die Fragestellungen, die sich hieraus ergeben, sind spannend und herausfordernd, die Lösungen nicht mehr so einfach wie früher, als sich die älteste Tochter oder Schwiegertochter traditionell um die Eltern kümmerte. Geschwister leben oft in der ganzen Welt verstreut und selbst wenn sie nah wohnen, ist es nicht selbstverständlich, dass sie die Pflege übernehmen.