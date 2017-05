Bräunlingen-Unterbränd. 34 Petri-Jünger tummelten sich am Kirnbergsee: Der Angelsportverein Bräunlingen hatte zum Kameradschaftsfischen eingeladen. Auch Angler der befreundeten Vereine aus Hüfingen, Geisingen, Wolterdingen und Pfohren waren geladen. Bereits frühmorgens um 4.30 Uhr sammelten sich die Angler an der Kartenausgabestelle, bevor sich jeder rund um den See das ideale Anglerplätzchen suchte. Im Anschluss traf man sich dann im ASV-Heim in Bräunlingen, um die Fänge auszuwiegen und sich gemeinsam auszutauschen. Den größten Erfolg hatte Roland Stickelmayer aus Hüfingen. Er fing einen 72 Zentimeter großen Hecht und durfte den Wanderpokal mit nach Hause nehmen. Mit zwei schönen Karpfen krönte Tina Durler vom gastgebenden Angelsportverein Bräunlingen das Kameradschaftsfischen. Gegeneinladungen von den befreundeten Vereinen wurden auch gleich ausgesprochen, so dass ein reger Austausch besteht.