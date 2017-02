Bräunlingen Perfektes Hexenwetter

Zahlreiche Zuschauer an der Straße und später am Gumppbrunnen sahen das Krokodil der Krummen Hexen und den Stier der Urhexen. Immer wieder fanden sich vor allem junge Frauen und Mädchen in der Chaise der Urhexen wieder, die auf dem Vorplatz ein Chaisenrennen mit Wippe und Hindernissen fuhren.

Gildenmeister Stefan Hummel erläuterte das närrische Hexentreiben und das Hexenlaufen. Gestern Abend sprühte das Hexenfeuer auf dem Kelnhofvorplatz viele glühende Funken in den Abendhimmel, was die Urhexen zu Sprüngen durchs Feuer animierte.