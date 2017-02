Bräunlingen Otto sucht verloren gegangene Kleider

Und damit immer etwas los ist, hatte sich ein Team um Dunja Demattio zusätzlich jede Menge Spiele ausgedacht, an denen die Kinder rege teilnahmen.

Das geplante Narrenbaumklettern entfiel jedoch, da das stolze Fasnetsymbol wie bereits im vergangenen Jahr nicht mehr steht.

So musste erneut der Narrenbaum-Ersatz in Form eines in der Höhe verstellbaren Holzgestells herhalten, um die begehrten Päckchen mit Süßigkeiten zu ergattern. Die Reste des Narrenbaums hingegen wurden im Anschluss als Brennmaterial verlost.