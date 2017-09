Bräunlingen Orgel erklingt wieder

Bräunlingen. Am Dienstag, 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, findet um 18 Uhr in der Stadtkirche Bräunlingen das erste Orgelkonzert nach der Orgelrenovation statt. An der Orgel wird Kantor Frank Rieger spielen. Die Orgel der Stadtkirche Bräunlingen hat nun seit Mai geschwiegen. Sie wurde einer umfassenden Renovation unterzogen: Schmutz und Staub der vergangenen 20 Jahre wurden aus dem Instrument entfernt. Die technische Anlage der Orgel wurde eine überprüft und ebenso wie die elektrischen Leitungen zukunftssicher gemacht. Auch die klangliche Gestalt der Orgel wurde optimiert.