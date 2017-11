Bräunlingen Nur noch eine Flurprozession

Einen tollen Verlauf nimmt die Spendenaktion für das rund 13 000 Euro teuere Brunnenprojekt der Seelsorgeeinheit. Die Aktion will den Menschen der Heimatgemeinde von Pfarrer Augustus Izekwe mit Spendengeldern den Bau eines eigenen Trinkwasser-Brunnens ermöglichen. Für die Einwohner der nigerianischen Gemeinde St. Aloysius Parish kommt der Brunnenbau einem Geschenk des Himmels gleich.

Noch liegen nicht die gesamten Kosten für das Bauprojekt vor, das die Menschen in der dortigen Region mit sauberem Trinkwasser versorgt. Die für das Brunnenprojekt verantwortliche Pfarrgemeinderätin Heike Erat verwies darauf, dass zwischen dem 11. Februar und dem 18. März 2018 in jeder Pfarrgemeinde der Seelsorgeeinheit während eines Gottesdienstes das Entwicklungshilfeprojekt präsentiert wird. Die Kollekte dieser Gottesdienste ist dann jeweils zugunsten des Brunnenbaus. Den Auftakt macht die Pfarrgemeinde St. Silvester in Sumpfohren am 11. Februar, die Pfarrgemeinde Hausen vor Wald folgt am 4. März.