Bräunlingen Noch gut vier Wochen bis zum Start

An den folgenden drei Sonntagen, am 12., 19., und 25. September können Laufwillige dieses Angebot noch wahrnehmen. Mit im Programm sind drei Verpflegungsstationen, die die Läufer mit Getränken, Bananen und Müsliriegeln versorgen.

Zusätzlich bietet das OK-Komitee an den folgenden Mittwochabenden, also am heutigen 7. September, am 14., 21. und 28. September Trainingsläufe an, dann startet man vom Waldparkplatz in Mistelbrunn ab 17.30 Uhr und auch hier werden die Läufer an zwei Stationen versorgt.

Mit Tobias Dorer, Anita Dold, Angelika Renschler, Markus Aust, Thomas Schleicher, Julia Ruf, Gerold Paar und Siegfried Wernet sind erfahrene Tempoläufer mit von der Partie. Gelaufen wird bei jedem Wetter, die Teilnahme an den Läufen ist kostenlos.

Zum Thema Sicherheit gab es ebenfalls Informationen: OK-Chef Frank Kliche wies darauf hin, dass beim diesjährigen Lauf fünf Satellitentelefone zum Einsatz kommen werden, sie seien für den Bereich Sicherheit und medizinische Versorgung angeschafft worden.