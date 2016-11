Bräunlingen Neues Häs für die Blumennarren

Die Narrenzunft "Eintracht" wird unter dem Motto "1000 und eine Nacht" mit fünf Gruppen und einigen Zwischenspielen versuchen einen gelungenen Zunftball 2017 zu präsentieren. "Wir werden alles dafür tun, den Zunftball zu einem gelungenen Abend zu machen", sagte Narrenrat Simon Rütschle. "Wir haben sogar eine externe Beschallungsanlage besorgt, damit nicht wie in 2016 das närrische Programm durch die Übertragung beeinflusst wird. Wir haben aus 2016 gelernt und wollen einen bessere Veranstaltung machen" versprach Zunftmeister Karl-Heinz Scherzinger.

Der "Fasnetmentig" soll mit einem gemeinsamen Biwak auf dem Kelnhofplatz beginnen, bevor sich die neun närrischen Gruppen zum Thema "Das fliegende Klassenzimmer" auf den Weg zur Schauspielfasnet in die Stadthalle machen. Dabei sollen auch ältere Narrenhäser aus der Zunftkammer präsentiert werden.

Für den "Ball i de Hall" wurde das Motto "Bureball" ausgegeben. Einen breiten Rahmen der Generalversammlung nahmen die Infos und Rückfragen für das Zähringernarrentreffen in Villingen am 28. und 29. Januar und in Triberg ein. Dabei wurde um eine starke Besetzung aller angemeldeten närrischen Bräunlinger Gruppen gebeten.