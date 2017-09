Bräunlingen Neuer Mann sorgt für den Treibstoff

Bräunlingen. Kollmer gehört seit Jahren zur LSG Bräunlingen und läuft selbst noch gerne Marathon und auch Ultramarathon. Seit er im Vorruhestand ist, hat er auch Zeit für das verantwortungsvolle Amt und erzählt, was er bereits geordert hat für die Veranstaltung: 40 Kisten Bananen, 120 Kilogramm Instant-Tee, 150 Kilogramm Iso-Getränke, 200 Laugenstangen, 90 Liter Cola, 200 Kisten stilles Wasser. Fertige Iso-Getränke und Apfelschorle für die Zielstation ergänzen das Getränkeangebot. Die Waren werden an zehn Verpflegungsständen entlang der Marathon- und Halbmarathonstrecke und im Zielbereich ausgegeben.

Es gibt auch Läufer, die sich selbst versorgen möchten mit eigenen Getränken, sie haben die Möglichkeit, alles in die so genannten Selbstversorgungskisten zu geben, auch diese werden dann an der Strecke aufgestellt und sollen die Läufer mit den notwendigen Getränken versorgen.

Morgens ist er an der Halle, so Kollmer im Gespräch, dann auf der Strecke und schließlich wieder in der Halle, um alles zu kontrollieren. Mit in den Verpflegungsbereich gehören auch die zahlreichen Helfer an der Strecke, Polizei und Deutsches Rotes Kreuz (DRK) werden mit belegten Brötchen versorgt. Mit im Boot sind die einheimischen Bäckereien und Metzgereien.