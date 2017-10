Bräunlingen Neuer Bedarfsplan eine Leitlinie bis 2030

Bräunlingen (dm). Die Bräunlinger Gesamtfeuerwehr hat einen neuen Feuerwehrbedarfsplan, der für die Jahre bis 2030 als Leitlinie festlegt, welche Anforderungen die Feuerwehr an die Stadt Bräunlingen hat, um auch ihre ständige gestiegenen Aufgaben bewältigen zu können. Das 1985 gebaute Feuerwehrhaus in der Biethstraße wurde in der Analyse als "mangelhaft und für die heutigen Anforderungen an die Feuerwehr als nicht zukunftsfähig" bewertet. Deshalb wurde angeregt, in den kommenden fünf Jahren einen Neubau anzustreben. Bürgermeister Jürgen Guse gab den Stadträten mit, im neuen Gewerbegebiet Gießnau eine Fläche zu sichern, um dort einen eventuellen Neubau am Rande von Bräunlingen umzusetzen.