Bräunlingen Narren wollen Nachwuchs halten

"Wie gewinnen wir neue Hansel?", fragte Gemeinder: "Wir müssen Möglichkeiten schaffen, Interessenten an die Hansel zu binden und die Jugendarbeit forcieren", so der Oberhansel, bevor er auf die bevorstehenden Termine und deren manchmal nicht einfache Organisation einging. Dabei stehen das Zähringernarrentreffen in Villingen und das Treffen in Triberg an sowie der Stadthanseltag und der Fasnetmontag, so die Ankündigung.