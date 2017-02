Kein Platz war mehr war am Samstagabend in der Zunftschänke in Bräunlingen, als die Narrenzunft "Eintracht" beim "Ball i de Hall" unter der Überschrift "Burreball" feierte. Disc-Jockey Simon heizte mit aktueller Pop- und Rock-Musik sowie auch mit zahlreichen Klassikern und älteren Titeln die Stimmung sowie die Gäste in der Zunftschänke an. Das große Bild oben zeigt (von links) Natalie, Veronika, Sabine, Brigitte, Melitta und Simone. Die Bardamen und DJ Simon hatten beim "Burreball" und dem Cocktailmischen viel zu tun (Bild unten links, von links vorne): Die Bardamen Christine, Angelika, Regina. Hinten, von links: Kerstin, DJ Simon und Christa. Elf Glas Bier auf einer Holzstange gab es beim "Burreball" in Bräunlingen (Mitte, von links): Annette, Irene und Frank. Auch einige Vogelscheuchen mischten sich unter das närrische Volk (Foto rechts, von links): Natalie, Franziska und Tamara. Fotos: Maier