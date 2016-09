Bräunlingen-Bruggen. Der nächste Warentauschtag in Bruggen findet am Samstag, 8. Oktober, im Dorftreff statt. Die Gegenstände werden begutachtet und zur kostenlosen Mitnahme ausgestellt. Annahme ist am Freitag, 7. Oktober, von 18 bis 19 Uhr und am Samstag, 8. Oktober, von 9 bis 11 Uhr. Abgabe erfolgt am Samstag, 8. Oktober, von 9.30 bis 12 Uhr. Es werden ausschließlich brauchbare und funktionsfähige Gebrauchsgegenstände angenommen.