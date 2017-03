Bräunlingen Nach Brand: Dögginger Tunnel ist wieder geöffnet

Bräunlingen - Gute Nachrichten für die Autofahrer: Die Sperrung der nördlichen Röhre des Dögginger Tunnels nach dem Fahrzeugbrand vom 5. März ist nun aufgehoben worden. Am mIttwochmittag hatte eine Delegation von Vertretern des Straßenbauamtes und Regierungspräsidiums das Bauwerk in Augenschein genommen. Alle Anlagen, die durch den Brand beschädigt worden waren, seien so weit instandgesetzt, dass die Verkehrssicherheit gewährleistet sei, hieß es anschließend aus dem Landratsamt.