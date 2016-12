Bräunlingen (dm). In die 1960er-Jahre zurückversetzt fühlten sich die etwas über 60 Besucher beim Gastspiel der "No Plastic Band" aus dem Elztal, die ausschließlich Beatles-Songs im kleinen Saal der Stadthalle spielten. Ein Querschnitt durch die Epoche der Beatles 1962 bis 1970 boten die fünf Musiker, ebenso aus der Zeit, als die vier Pilzköpfe im Studio viel experimentierten. Im ersten Teil des Abends bestimmten die Songs 1962 bis 1966 die Auswahl, darunter "She loves you", "Day Tripper" und "A Hard Days Night". Nach der Pause gab es "Penny Lane", "Something" und ein Medley aus dem Album "Abee Road" zu hören. Auch Songs von John Lennon und Paul Mc. Cartney aus ihrer Solozeit wurden gespielt. Die Musiker verstanden es sehr gut, den Rock'n'Roll der Beatles durch ihre Spielfreude in den kleinen Saal zu zaubern.