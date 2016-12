Bräunlingen Musiker haben Oberstufe im Blick

Bräunlingen. Mit 2017 warte ein hartes Jahr auf die Musiker, sagte Dirigent Andreas Dangel. Nach zwölf Jahren Pause wird die Stadtkapelle beim Bezirksmusikfest in Pfohren wieder am Wertungsspiel in der Oberstufe teilnehmen. Dies erfordert neben den übrigen Einsätzen das Jahr über viel Probearbeit.

"Wir haben die Talsohle durchschritten", so Dirigent Andreas Dangel, der von einem verbesserten Probenbesuch mit 67,2 Prozent (2015: 63 Prozent) berichten konnte. Er appellierte an alle, bei der Weiterentwicklung der Stadtkapelle an einem Strang zu ziehen. Und bezüglich des Wertungsvorspiels sei jeder gefordert, auch zu Hause zu üben. "Ich habe meine musikalische Heimat in Bräunlingen gefunden und möchte in 2017 eine weitere Duftmarke setzen", betonte der Dirigent.

"Es gefällt mir sehr, dass die Stadtkapelle höhere Ansprüche hat und als wichtiger kultureller Repräsentant und Aushängeschild der Stadt am Wertungsspiel teilnimmt", sagte Bürgermeister Jürgen Guse. Er lobte das hohe ehrenamtliche Engagement. "Die Liebe zur Musik ist sehr groß, bei einem atmosphärisch guten Vereinsgefüge", sagte Guse.