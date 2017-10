Bräunlingen Musikalische Extraklasse bei Kilbig

Weiterer Höhepunkt im Festreigen ist der große Kilbig-Abend am Samstag. Dann stehen in der Bräunlinger Stadthalle die Baaremer Luusbuäbä auf der Bühne. Sie sind eine Brassband, was aus dem Englischen übersetzt etwa "Blechkapelle" bedeutet. "Kapelle passt allerdings nicht so richtig. Das klingt irgendwie zu groß", sagt Markus Burger, der musikalische Leiter der Luusbuäbä. Die Mitglieder der Gruppe kommen aus der Gegend zwischen Hegau und Baar. Ihre Auftritte führen die 15 Musiker allerdings schon weiter weg: "Wir sind zwar viel in der Region unterwegs, aber wir haben auch schon beim Cannstatter Wasen gespielt", so der musikalische Leiter. Insofern sei der Auftritt auf der Bräunlinger Kilbig ein "erweitertes Heimspiel", das Fest sei schließlich auch jedem ein Begriff.