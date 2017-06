Bräunlingen Mühlentor-Sperrung verärgert den Handel

Turnen

Trampolinerinnen des TuS Bräunlingen in Berlin

Viele Gänsehautmomente erlebten die Trampolinerinnen mit ihren Betreuern beim Deutschen Turnfest in Berlin. Neben der Eröffnungsfeier am Brandenburger Tor, der Stadiongala im Olympiastadion mit unserer Bundeskanzlerin, den TuJu-Partys und dem eigenen Wettkampf, standen natürlich auch Sightseeingtouren, sowie die obligatorische Spreefahrt auf dem gut gefüllten Programm.



"Eine Menge tolle Eindrücke, wenig Schlaf", so lautete das Fazit der gesamten Gruppe, als sie am Stuttgarter Flughafen wieder sicher gelandet waren.