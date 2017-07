Bräunlingen Monatelanges Üben hat sich gelohnt

Kreative Kirche

Das Kindermusical von "Noah und der coolen Arche" war ein Lehrstück kreativer Kirche für Jung und Alt und ein Paradebeispiel für die Begeisterung, die derartige Projekte bei Kindern wecken. Mit welchem Enthusiasmus die Erzieherinnen das Projekt begleiteten, war während der gesamten Aufführung zu erkennen. Sie fieberten mit den Kleinen mit, gaben ihnen mit Händen und dem Mund Tipps und Ratschläge und fanden sich so ebenso mitten im Geschehen wie das Publikum, das den Darstellern reichlich Szenenapplaus spendete.

Unüberhörbar war auch der Elan im erfrischenden Gesang, mit dem die Kinderkantorei das Musical begleitete. Letzteres ist nicht zuletzt ein Verdienst von Kantor Frank Rieger, dem es immer wieder gelingt mit seinen Chören anspruchsvolle und herausfordernde Gesangsstücke und Projekte einzustudieren. Der Erlös des Kindermusicals "Noah und die coole Arche" fließt in die Orgelsanierung.

Die Kinderkantorei Bräunlingen besteht derzeit aus etwa 50 Kindern im Alter zwischen 5 und 12 Jahren. Als einer der Chöre der Pfarrgemeinde wird sie von Kirchenmusiker Frank Rieger geleitet. Geprobt wird freitags im Gemeindehaus in drei Gruppen. In der ersten Gruppe von 13.30 bis 14.15 Uhr treffen sich die Kindergartenkinder. In der zweiten Gruppe von 14.15 bis 15 Uhr proben die Grundschulkinder. In der dritten Gruppe von 15 bis 15.45 Uhr proben die Größeren.