"Wir singen alles in Deutsch, denn in unserer Muttersprache können wir am besten ausdrücken, was wir sagen wollen" sagte Ronny Böhm und Max Malier von "Mittelschaaf", die im kleinen Saal der Bräunlinger Stadthalle eine gefühlvolle, energiegeladene Atmosphäre schufen. Bei ihren Liedern, die Ronny Böhm mit teilweise lustigen Kommentaren ankündigte, griffen sie auch kritische Lebenssituationen auf und demonstrierten, dass sie nicht nur ihre In­strumente beherrschen. Foto: D. Maier