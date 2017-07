Bräunlingen Minimotocross, Waldtag und Olympia

Bis auf Ausnahmen wird fast jeden Tag ein Angebot gemacht, wobei die Bereiche Natur, Kunst, Geschichte, Sport, Geschicklichkeit, Fähigkeit- und Fertigkeitsschulung sowie Tiere mit dabei sind. Einige Angebote sind schon viele Jahre ausgeschrieben, doch auch neue Vorhaben, auch in Kooperation mit Partnern, sind aufgelistet. Im Vorjahr waren fast alle Angebote ausgebucht, es mussten sogar Wiederholungen angesetzt werden.

1. Woche: Am 31. Juli fahren die Kinder mit dem Feuerwehrauto, am 1. August mit dem Umweltbüro den Brändbach untersuchen und am 2. August eine "Kunterbunte Kinderwelt" erleben. Am 3. August wird der Freizeitpark in Allensbach besucht, am 5. August die Spielstraße "Spaß an Bewegung" aufgebaut.

2. Woche: Am 8. August werden in der Stadtbücherei Bücher vorgelesen. Mit dem Junior-Ranger wird am 9. August am Feldberg gewandert, am 10. August ein künstlerischer Workshop angeboten und am 12. August Inlinehockey gespielt. Am 11. August fahren die Kinder mit Minimotocross-Maschinen.

3. Woche: Olympische Winterspiele im Sommer gib es am 14. August, am 15. August wird in Triberg geklettert, am 16. August wird zum Naturtag in Unterbränd eingeladen und der 17. August bietet Bilderkleben und das Familienfest in Hüfingen. Vom 17. auf den 18. August wird bei der Bildtanne im freien übernachtet, am 18. August am Kirnbergsee geangelt und auch am 18. August steht das Hüfinger Hallenbad im Mittelpunkt.

4. Woche: Vom 21. bis 23. August findet in Bruggen ein dreitägiger Schnupperkurs "Rund ums Pferd" statt, am 24. August werden unter anderem im Kelnhof-Museum schaurige Märchen erzählt, am Freitag, 25. August, wird ein Insektenhotel gebaut und der Samstag, 26. August, gehört einer Abenteuerwanderung mit Grillen.

5. Woche: "Mit der roten Nase den Clown in sich entdecken" heißt es am 28/29. August und mit den Lamas wird am 29./30. August gearbeitet. Der Fotoapparat steht am 30 August im Mittelpunkt, der Spaß und das Spiel im Jugendtreff prägen den 31. August und am 1. September steht eine Kanutour auf der Donau auf dem Programm. Eine Wildkräuterpizza wird am 2. September gebacken.

6. Woche: Viele Kindersachen gibt es beim Kinderflohmarkt am 6. September. Am 7./8. September werden des "Kaisers neue Kleider" gebastelt. Mit dem Förster gehen die Kinder am 7. September in den Wald. Mit dem Tennisschnuppertraining am 8. September geht das Ferienprogramm zu Ende.

16. September: Familientag von der Schule bis zur Sporthalle für alle Kinder.

Bis Sonntag, 16. Juli, ist die Anmeldung beim Tourismusamt möglich. Jeder hat die Chance, an allen Veranstaltungen teilzunehmen. Bei Überbelegung entscheidet das Los. Die Aufsicht übernehmen die Leiter und Betreuer des Programmpunktes. Alle Teilnehmer sind über die Stadt Bräunlingen versichert. Ab 21. Juli hängen die Listen mit allen Teilnehmern der Angebote im Tourismusamt aus.