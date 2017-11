Bräunlingen Michael Mauch ist bester Metallbauergeselle

Der 21 Jahre alte Handwerkskammerlandessieger, der in Stockach wohnt und seit Jahren den langen Anfahrtsweg in Kauf nimmt, hat mit seinem Gesellenstück – einem Winkelschleiferhalter – die Jury bis hinauf auf Kammerebene überzeugt. Dafür wurde er nun in Heidenheim von den Vertretern der Handwerkskammer Ulm mit Urkunde und mit viel Lob ausgezeichnet. Die Präsidenten Joachim Krimmer und Rainer Reichhold sowie Oberbürgermeister Bernhard Ilg lobten die herausragende Metallarbeit von Michael Mauch und übergaben ihm die Urkunde als Landessieger der HWK Konstanz.

Auch sein Lehrherr Bernhard Blenkle lobte den großen Einsatz und die Bereitschaft, gute und vielseitige Arbeit zu leisten. Während der Ausbildung in Bräunlingen hat Michael Mauch die Berufsschule in Rottweil besucht und ist zur überbetrieblichen Ausbildung mehrere Wochen nach Singen gefahren. In seinem Berufsbild wird gutes Computerwissen immer wichtiger, denn die Elektronik nimmt immer mehr Raum in der Metalltechnik ein. "Mir hat der Metallbauerberuf schon immer gut gefallen, deshalb habe ich auch die lange Anfahrtsstrecke gerne in Kauf genommen" sagte der Landessieger, der sich auch auf Kursen als Schweißer weitergebildet hat. Auch in Zukunft wolle er sein Wissen im Metallbereich noch erweitern. Dass die Firma Blenkle ein sehr guter Ausbildungsbetrieb ist, zeigt die Tatsache, dass schon vor einigen Jahren ein Metallbaulandessieger von der Fahrzeugbaufirma Blenkle kam.

Den Leistungswettbewerb des Handwerkes gibt es seit 1951. Seit 1960 gibt es eine Siegerwürdigung. Jährlich wird in den über 130 Handwerksberufen ein Wettbewerb ausgeschrieben. Es beginnt auf Innungsebene und wird auf Handwerkskammer-, Landes- und Bundesebene fortgesetzt. Insgesamt nehmen 3000 Junghandwerker innerhalb der Berufsbereiche teil.