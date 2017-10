Bräunlingen Micha Bächle gewinnt

Ähnlich sieht dies auch der Landrat: "Demokratie lebt vom Wettbewerb", so Hinterseh, der die Veranstaltung der Kanzelrede mit Erzbischof Stephan Burger, einem Löffinger, verlassen hat, um einem Löffinger zum Wahlsieg in Bräunlingen zu gratulieren.

Apropos Löffingen: "Dort wird es nun ein paar traurige Gesichter geben", vermutet der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei. Denn schließlich müssen sie sich einen neuen Stadtrat und CDU-Vorsitzenden suchen. "Aber das ist halb so schlimm, Bräunlingen hat's verdient", sagte Frei im Bezug auf Micha Bächle. Auch Löffinger waren da: Manfred Furtwängler reihte sich in die Schar der Gratulanten ein und überbrachte Grüße von der Löffinger CDU-Fraktion. "Wir werden dich vermissen." Spätestens am 1. Januar wird es so weit sein: "Ich werde an diesem Tag definitiv anfangen und freue mich schon drauf", sagte ein strahlender Wahlsieger.

Die Konkurrenz

Waren Andreas Schreiber und Carmen Haberland für eine Stellungnahme nicht mehr erreichbar, so zog Heiko Zorn ein recht klares Fazit: "Das ist ein relativ eindeutiges Ergebnis", sagte er mit Blick auf die aktuellen Auszählungen. Zorn konnte schlussendlich 210 Stimmen auf sich vereinen. "So hätte ich das Ergebnis nicht eingeschätzt." Woran es lag? "Vielleicht an der fehlenden Präsenz. Ich hätte in dieser Zeit Urlaub nehmen müssen", so Zorn.

Der amtierende Bürgermeister Jürgen Guse bleibt bis einschließlich 31. Dezember im Amt. "Meine letzte Veranstaltung als Rathauschef wird die Bürgerversammlung in Döggingen sein", so Guse. Ab 1. Januar ist Micha Bächle Chef im Bräunlinger Rathaus. Um den Abschied zu feiern und den Verdienst zu würdigen, soll es für Jürgen Guse in der Stadthalle noch eine offizielle Verabschiedung geben. Bis dahin sei allerdings noch einiges zu tun, so der amtierende Bürgermeister: "Es gibt noch viel Arbeit. So muss etwa der städtische Haushalt noch verabschiedet werden. Als ich im Januar 1986 Bürgermeister wurde, bekam ich auch einen fertigen Haushalt." Schließlich müsse Guse auch noch mit Micha Bächle besprechen, welche Handakten bleiben und welche ins städtische Archiv übernommen werden sollen.

Der Siegeszug von Micha Bächle begann schon am 19. August. Um Mitternacht. Als Erster warf er seine Bewerbung in den Rathausbriefkasten ein und damit seinen Hut in den Ring, lange bevor die Konkurrenz auf der Matte stand. Was folgte, war nicht minder gut inszeniert: ein Wahlkampf nach Maß, bis ins kleinste Detail kalkuliert. Ob man ihn googelte, bei Veranstaltungen in Bräunlingen oder in virtuellen sozialen Netzwerken unterwegs war: An dem erst 31-jährigen Löffinger führte kaum ein Weg vorbei – nicht einmal der zur eigenen Haustür, denn auch 2422 Haustürbesuche gehen auf sein Konto. Seinen Mitbewerbern war er durch diese Omnipräsenz eine große Nasenlänge voraus. Nun hat er sich ausgezahlt, der professionelle Wahlkampf des Micha Bächle. 68,1 Prozent der Stimmen gehen auf sein Konto – aber, nicht zu vergessen: Sein Weg in Bräunlingen hat mit diesem Siegeszug erst begonnen.