Bräunlingen Mehr als 500 Helfer am Start

Bräunlingen. Die Verantwortlichen um ihren OK-Chef Frank Kliche können bei der Halbmarathonstrecke mehr Teilnehmer verzeichnen als im vergangenen Jahr. Die übrigen Anmeldezahlen bewegen sich im gleichen Bereich wie im Vorjahr, entscheidend für viele Nachmelder ist das Wetter. Die Wetterprognosen für das Veranstaltungswochenende sind sehr gut.

Mehr als 500 Helfer sind in den verschiedensten Aufgabenbereichen eingeteilt, neu sind in diesem Jahr die Helfer der Bräunlinger Landjugend und der Brändbachhupen, und auch der neue Verpflegungschef Heiko Schulz wird in der Organisation der Großveranstaltung mitwirken. Und es wird auch Besonderheiten geben bei der diesjährigen Veranstaltung: Das junge Hochzeitspaar aus dem Frankfurter Raum, dessen Ballonkarte nach der Hochzeit in Bräunlingen landete und OK-Chef Frank Kliche förmlich "vor die Füße" fiel beim Spaziergang, wird am Zehn-Kilometer-Lauf am Samstag teilnehmen und bei einer der vielen Staffeln, die die Marathonstrecke zurücklegen werden, nehmen zwei prominente Ärzte teil: Bräunlingens Ulrich Mehnert und Eike Walter vom Villinger Klinikum haben sich für den Staffellauf angemeldet. Teilnehmer aus 22 verschiedenen Nationen haben sich für die verschiedenen Disziplinen angemeldet: so gibt es neben den Teilnehmern aus Deutschland auch Sportler aus Frankreich, der Schweiz, aus Ungarn, Spanien, Mexiko, Italien, Russland, Österreich, China, Dänemark, England, Finnland, Irland, Luxemburg, Polen, Kanada, aus den Niederlanden, aus Portugal, Schottland und der Türkei und zum ersten Mal auch einen Sportler aus Armenien.

Samstag, 8. Oktober: 13 - 19 Uhr Startunterlagen Ausgabe und Nachmeldungen, ab 13 Uhr Marathonsportmesse in der Stadthalle, 15 Uhr Start 1,05 Km Schülercup/Jugendlauf I, 15.20 Uhr Start 1,75 Km Schülercup/Jugendlauf II, 16 Uhr Start 10-Km-Lauf (Einzel-/Firmen-/Vereinslauf), 16.05 Uhr Start 10 Km Nordic Walking/Walking, ab 16 Uhr Kartoffelparty in der Stadthalle, ca. 16.30 Uhr Siegerehrung Schülercup I u. II, ca. 18.15 Uhr Siegerehrungen 10 Km-Lauf (Einzel-/Firmen-/Vereinslauf), 18.25 Uhr Zielschluss (Sollzeit 2,5 Std.), 18.30 Uhr Gottesdienst in der Kirche.