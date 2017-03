Bräunlingen Masken werden wieder verstaut

Bräunlingen. Ein äußerst positives Fazit über das Interesse an der zwei Monate dauernden Larven- und Schemenausstellung im Kelnhofmuseum zogen die Kulturbeauftragte Susanne Huber-Wintermantel, Maren Ott vom Verkehrsamt und Zunftmeister Karl-Heinz Scherzinger. Während der Öffnungszeiten an den Sonntagen und auch an zusätzlichen Abenden kamen über 800 Besucher zur Ausstellung alter Fasnetmasken der Baarstädte.