Bräunlingen Mara Jänisch auf dem ersten Platz

"Einem Hobby nachzugehen kann sehr zeitintensiv sein", sagte Stadträtin und Fotografin Marlen Heinrich bei der Preisübergabe im Naturfreunderaum. Die Fotografie hätten Wilfried Weiß von den Naturfreunden und Claudia Hübsch vom Jugendreferat im Rahmen des Kinderferienprogrammes 14 Kindern in lobenswerter Weise näher gebracht. Nach einer kurzen Theoriephase beim Naturfreunde- Workshop, in der die grundlegenden Techniken wie Blende, Verschlusszeit und Objektivbrennweite für Kinder verständlich erklärt wurden, machten sich die Jüngsten ausgestattet mit Kameras und viel Tatendrang gemeinsam auf Motivjagd. In kleinen Gruppen waren sie in Bräunlingen unterwegs und machten sich auf die Suche nach Menschen, Fahrzeugen, Tieren, Insekten, Blumen und anderen Dingen und versuchten den einen besonderen Moment einzufangen. Die Fotos wurden anschließend gesammelt und zusammen ausgewertet. Im September wurden die Bilder dann im Rahmen der Bräunlinger Spielstraße (Kinderferienprogramm) in der Stadthalle ausgestellt. Dort hatten die Besucher die Möglichkeit, die Bilder anzuschauen und zu bewerten. 180 Bewertungen wurden abgegeben. Das Ergebnis dieses erlebnisreichen Familientages konnten die Besucher der Fotoausstellung der Naturfreunde bewundern.

"Natürlich hoffen wir und sicherlich auch die Kinder, dass dieses Event in Zukunft ein fester Bestandteil des Kinderferienprogramms sein wird", so Marlen Heinrich zum Abschluss.