Bräunlingen Löwenstarke Kleinkunstreihe im ­kleinen Saal

Im Frühjahr 150 bis 160 verkaufte Karten

Das Ziel: Nach der Sanierung der Stadthalle sollte ein Veranstaltungsformat, das genau auf den kleinen Saal zugeschnitten ist, etabliert werden. Die Resonanz ist gut: "Gerade das Frühjahr war mit 150 bis 160 verkauften Karten bei den Veranstaltungen Cobario und Martin Wanger sehr gut", blickt Herdner zurück. Der Herbst sei dann etwas zurückgefallen, was aber auch gerade daran liegen könnte, dass beispielsweise Alain Frei in der Region noch nicht so bekannt sei.

Kulturelles Angebot in der Region ergänzen