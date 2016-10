Bräunlingen Lkw überholt Lkw: Zwei Verletzte bei Unfall auf B 31

Der Fahrer des Sattelzuges war an diesem Morgen bei Starkregen und mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit auf der B 31 in Richtung Freiburg unterwegs. Unmittelbar nach dem Dögginger Tunnel setzte der Sattelzug-Fahrer bei schlechter Sicht und auf der "Gauchachtalbrücke" trotz eines entgegenkommenden VW-Multivans zum Überholen eines davor befindlichen Kies-Lasters an.

Der Fahrer des Multivans, unterwegs nach Hüfingen, leitete sofort eine Vollbremsung ein und lenkte den Kleinbus in die Leitplanken, um einen Zusammenstoß mit dem überholenden Sattelzug zu verhindern. Eine dem VW-Bus folgende Opel-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte in das Heck des bremsenden Multivans.

Auch der Fahrer des Kies-Lasters hatte die gefährliche Situation erkannt. Er bremste ebenfalls stark ab und ermöglichte so, dass der Fahrer des Sattelzuges noch vor einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW-Bus wieder auf die rechte Fahrspur lenken konnte.