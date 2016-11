Bräunlingen Lesefans feiern kulturelles Kleinod

Ein Beleg für die Wertschätzung für die Bücherei sei auch das traditionell wohlwollende Verhalten des Gemeinderates selbst in Zeiten knapper Haushaltskassen. Dank der Aufgeschlossenheit für die Kultur und dem nachhaltigen Wirken genieße das Büchereiteam um deren Leiterin Angela Kohlschmitt das volle Vertrauen in der Auswahl der Medienbeschaffung. Guse outetet sich als ein Fan der Lesekultur, Sammler und Freund von Büchern, die er als geniale Erfindung bezeichnete. Er selbst integriere regelmäßig Sätze und Zitate aus seinen Büchern in seine öffentlichen Reden.

Guse erinnerte an die Anfänge der Bücherei in der Zähringerstadt, die bis auf das Jahr 1879 zurück zu verfolgen sind. Damals entstand eine Schülerbibliothek, die sich 1938 zu einer Volksbücherei mit integrierter Schülerbibliothek entwickelte. Ein wegweisender Schritt war auch der Gemeinderatsbeschluss vom Mai 1976, der sich für eine Neueinrichtung der Bücherei mit Lesezimmer im Erdgeschoss der alten Kinderschule entschied. Unabhängig von der Entwicklung neuer Medien verteidige das Buch bis heute seinen Stellenwert in der Gesellschaft. Guse bezeichnete die Ernennung von Angela Kohlschmitt zur Büchereileiterin im Jahr 1992 als einen weiteren wegweisenden Schritt, der zu einer sukzessiven Erhöhung des Medienbestandes führte.

Ein Zufall ermöglichte der Bücherei den Umzug an ihren heutigen Standort im Kaisertörle. Heute biete die Bücherei dort Menschen aller Generationen die Chance das Wissen durch die Ausleihe von Medien zu erweitern. Einer der Stammkunden der Bücherei ist Otto Zirlewagen, der inzwischen seit 75 Jahren vom Angebot der Bücherei profitiert und als Leser mit den meisten Ausleihjahren gilt.