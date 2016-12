Bräunlingen. Die nächste Tafel-Sammlung in Bräunlingen geht vom 16. bis 18. Dezember. Die Sammlung von Lebensmittelspenden findet im Hauptportal der Stadtkirche statt. Auch in Döggingen sammelt der Tafel-Laden wieder. Noch bis einschließlich Montag, 19. Dezember, können in der St. Mauritius-Kirche im Sammelbehälter hinten rechts im Beichtzimmer Spenden abgegeben werden.