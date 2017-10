Bräunlingen "Lassen wir die Schule doch im Dorf"

Und so möchte Schreiber klar formulieren, warum es sich lohnt in Bräunlingen einzukaufen und die Bürger dafür sensibilisieren. Und auch Neuzugezogene wüssten oft nicht, was sie alles vor Ort bekommen würden. "Da kann ein Bürgermeister viel Einfluss reinbringen", ist Schreiber sich sicher, der in diesem Zusammenhang von "aktiver Wirtschaftsförderung" spricht.

Bildung für alle: "Lassen wir die Schule im Dorf", fordert der Diplom-Ingenieur Forstwirtschaft. Denn die Grundschulen spielen seiner Meinung nach eine große Rolle für die kommunale Entwicklung. Die Schulen sollen weiterhin ihre Freiräume nutzen, um wichtige Entscheidungen selbst zu treffen. "Qualitativ hochwertige Bildung ist mehr denn je ein wichtiger Standortfaktor", so der Kandidat. Neben Schulen und Kindergärten möchte er auch die Außenstelle der Volkshochschule Baar in den Blickpunkt rücken und deren Angebot bewahren und weiterentwickeln.

Lebendige Stadt und Stadtteile: "Gemeinsam sind wir stark", ist sich Schreiber sicher und spricht von den Vereinen, in denen sich "sagenhaft viele Einwohner" engagieren. Und egal in welchem Bereich: "Ohne die Tatkraft der Bürger sind die gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit nicht zu meistern." Doch wer sich engagiert, der wolle auch mitreden. "Es gilt, den Diskurs mit den Vereinen aufrecht zu erhalten." Schreiber spricht vom Dialog auf Augenhöhe. Zwar wären die Vereine mit der "bisherigen Arbeit und der Kooperation mit der Stadt" zufrieden, aber Gegebenheiten könnten sich ändern. "Wir sollten es dann gemeinsam angehen und Lösungen suchen", sagt Schreiber, der sich stark auf die Jugendarbeit in Vereinen konzentrieren möchte. Er selbst ist ehrenamtlicher Trainer bei den Bambinis des FC Bräunlingen und noch bis 2018 Vorsitzender des Skiclub Bräunlingen. Im Bereich der finanziellen Förderung sieht der gebürtige Löffinger nicht nur die Mittel der Stadt, er möchte den Vereinen auch Wege zu anderen Förderungen aufzeigen.

Bürgerfreundliche und moderne Verwaltung: Die Stadtverwaltung solle auch weiterhin für die Bürger da sein und qualitativ hochwertige Arbeit leisten können. Andreas Schreiber möchte ein Klima schaffen, durch das die "Rathausmitarbeiter weiterhin gerne zur Arbeit" kommen. Doch nicht nur die Mitarbeiter stehen auf seiner Agenda, sondern auch die öffentlichen Gebäude. Das Stichwort ist deren energetische Modernisierung. "Die muss sich mittelfristig natürlich auch bezahlt machen." Auch könnten öffentliche Gebäude besser für die Gewinnung von regenerativer Energie genutzt werden. Das Dach der Stadthalle würde sich beispielsweise für eine große Photovoltaik-Anlage eignen. Doch diese Anlage sollte von der Stadt oder einer Bürger-Energie-Genossenschaft errichtet und nicht nur die Dachflächen der eigenen Gebäude für einen "geringen Betrag an Investoren verpachtet" werden.

Gemeinwohlorientierte Daseinsvorsorge: "Ich setzte mich dafür ein, dass zentrale Aufgaben der Stadt in unserer Hand bleiben und nicht an Private verkauft werden", sagt Schreiber. Und das will heißen? Von möglichen Ideen, dass beispielsweise die kommunalen Wasser- oder Stadtwerke oder Teile des Stadtwaldes verkauft werden, hält Schreiber nichts. Die Orientierung am Gemeinwohl, demokratische Kontrolle und Transparenz bei Entscheidungen in der Daseinsvorsorge wären ein hohes Gut und Grundlage des Vertrauens in Politik und Demokratie.