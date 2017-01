Die Landjugendlichen aus Bräunlingen starteten in das neue Jahr in ihrem Gruppenraum mit einer kleinen Party. Zu den Eckpfeilern 2017 gehören wie immer die Kreisveranstaltungen der Landjugend, von denen natürlich vor allem das Erntedankfest heraussticht. Im Vorjahr gewann die Landjugend aus Bräunlingen zum wiederholten Male den Wettbewerb um die Gestaltung des schönsten und aussagekräftigsten Erntedankwagens. Ein weiterer Höhepunkt gelang der Landjugend mit dem Kreislandjugendtag, mit dessen Gestaltung sie in der Dögginger Gauachachhalle in neue Dimensionen vorstieß. Aber auch die regelmäßigen Vereinsabende der Mitglieder waren von einem tollen Miteinander und einer guten Resonanz geprägt. Foto: Bombardi