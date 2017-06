Bräunlingen Lachengraben soll entschärft werden

Im Ortschaftsrat werden Zweifel laut

Mit den Änderungen verbinden will der Ortschaftrat die Lösung der Überschwemmungsprobleme, wie sie bei Starkregen durch Verschmutzung der Wiesen entlang des Grabens auftraten. Ortschaftsrat und Anlieger Rolf Rosenstiel zweifelten allerdings, ob eine Verlangsamung des Durchflusses bei gleichzeitigem größerem Querschnitt den Zustand verbessern könnte. Mit der Zustimmung zu diesem Vorhaben hat der Ortschaftsrat außerdem die Zusicherung, dass eine solche Maßnahme eine spätere Anlage des schon lange gewünschten Radwegs nach Hausen vor Wald nicht behindert.

Einstimmig verabschiedet wurden die nun im Detail ausgearbeiteten Pläne zur Gestaltung des Kinderspielplatzes an der Gauchachschule. Wichtig war dem Ortschaftsrat vor allem die zeitnahe Verwirklichung, die mit der Installation der bereits vorhandenen Doppelschaukel und des Klettergerüsts schon in den nächsten Wochen in Angriff genommen werden soll. Dabei wird der Platz räumlich in einen Bereich für Kleinkinder und einen für größere Nutzer aufgeteilt. Als neue Attraktion wird neben dem Klettergerüst eine Seilbahn den Spielpark bereichern.