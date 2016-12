Bräunlingen Kurzweiliges Niolausturnen geboten

Bräunlingen. Beteiligt waren am Programm von den Kleinen unter drei Jahren bis hin zu den Turnleistungsriegen. Mehrere Tänze in bunten Kostümen, das Turnen der Mädchen am Boden, Sprungtisch und Schwebebalken sowie Barrenturnen der Jungs gab es zu sehen. Auf das Trampolin gingen einige Piraten, und eine andere Trampolingruppe machte eine Reise durch etliche Länder. 300 Besucher freuten sich an dem Spaß, den die Kinder und Mädchen hatten, denn das Nikolausturnen ist für alle, neben den Wettkämpfen, ein Höhepunkt des Sportjahres.