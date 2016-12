Bräunlingen Kurtaxe kommt teurer

Nachdem bislang 36 Cent pro Gast von der Stadt an die Schwarzwald Tourismus GmbH überwiesen wurden, sind es ab Januar 42 Cent. Da inzwischen einiges in die touristische Infrastruktur investiert wurde, will die Stadt die Kurtaxe anheben. In der Kernstadt und in Unterbränd sollen 1,20 Euro (bislang 1,05 Euro) und in den übrigen Stadtteilen 1,10 Euro (bislang 95 Cent) pro Gast und Tag berechnet werden. Der Gemeinderat wird heute, 19 Uhr, im Rathaus über die Erhöhung, die bereits vom Tourismusausschuss empfohlen wurde, abstimmen.